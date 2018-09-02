Куньмин, Китай, 3 сентября, 2018, 00:50 — ИА Регнум. По меньшей мере пять человек погибли и ещё 16 числятся пропавшими без вести в результате наводнения в провинции Юньнань на юге Китая, передаёт агентство Синьхуа.

Paul Gonzalez Ливень в Китае

Как сообщается, к наводнению привели сильные дожди, обрушившиеся на регион в воскресенье, 2 сентября. В результате природного бедствия оказались повреждены здания. Уезд Малипо оказался без электроэнергии и связи из-за ливней.

Местные власти объявили о введении режима экстренного реагирования на территории провинции. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.