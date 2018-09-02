Санкт-Петербург, 3 сентября, 2018, 00:22 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья из окна жилого дома, сообщили 2 сентября в пресс-службе регионального управления МВД России.

Цитата из к/ф «Старое ружьё». Реж. Робер Энрико. 1975. Франция — ФРГ Человек с ружьём

Сообщение о стрельбе в доме №76 по улице Костюшко поступило около 16:00 мск. По свидетельствам очевидцев, мужчина угрожал прохожим и произвёл несколько выстрелов из окна.

К месту прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. Территория вокруг дома была оцеплена, на два часа также было перекрыто газоснабжение нескольких квартир.

В настоящее время подозреваемый задержан. Полиция выясняет мотивы действий мужчины. По предварительной информации, на ружьё, из которого производилась стрельба, у мужчины имеется лицензия.

Сообщений о пострадавших в результате инцидента не поступало.