Ереван, 3 сентября, 2018, 00:13 — ИА Регнум. В турецком городе Бурса выставлено на продажу здание трехсотлетней недействующей армянской церкви. Объявление о продаже здания церкви за 1,5 миллиона долларов было опубликовано на портале Bursasehirportali.com. Собственник здания, согласно объявлению, находится за границей, и всеми процедурами купли-продажи занимается агентство. В городских архивных документах Бурсы от 1986 года отмечено, что эта постройка была церковью, и на фотографии отчетливо видна разрушенная колокольня.

Darwinek Армянская церковь в Турции

Как сообщил агент по недвижимости Тайфун Озенкинлер, район, где находится церковь, ранее был армянонаселенным, а с началом кемалистского движения в 1920-е гг. здание церкви служило различным целям, а после и вовсе было заброшено.

До геноцида 1915 года в прилегающих к Бурсе районах действовало 17 армянских церквей. Одна из них, церковь Пресвятой Богородицы, в 1980 году после военного переворота была превращена в среднюю школу. Остальные школы местными органами самоуправления были распроданы, сообщает aztagdaily.com.