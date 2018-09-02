Ереван, 2 сентября, 2018, 23:55 — ИА Регнум. «Визит канцлера Германии Ангелы Меркель на Южный Кавказ следует рассматривать в рамках общих геополитических процессов этого региона. Важным обстоятельством в этой связи является тот факт, что канцлер Германии является реальным руководителем Европейского союза и ее шаги имеют общеевропейское значение». Об этом пишет ливанская газета Aztagdaily.com

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«Перетягивание каната между Вашингтоном и Москвой давно уже перекинулось на весь регион. Наряду с нестабильностью отношений стабильными остаются их старания по удержанию или завоеванию зоны влияния. И как раз в период, когда с новой силой вновь началось перетягивание каната, руководитель Европы прибыла в Тбилиси-Ереван-Баку», — говорится в статье.

Напоминая о заявлениях Ангелы Меркель о том, что российский газ самый выгодный для Германии, в статье отмечается, что «это означает, что Берлин не пошел на требование Вашингтона бойкотировать российскую экономику и не присоединится к экономической войне, объявленной Москве». «Не присоединяясь к экономическому бойкоту, руководитель Европы требует вывода российских войск из Грузии. Кажется, что это требование ничто иное, как просто заявление. Требование, прозвучавшее десять лет назад, звучит и сегодня. А тем временем российский газ все те же десять лет продолжает поступать в Европу, и будет поступать и дальше», — говорится в статье.