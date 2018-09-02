Курган, 2 сентября, 2018, 23:13 — ИА Регнум. Ремонт дороги на улице Ястржембского на участке от Баумана до Дзерджинского будет стоить 12 460 258, еще 3 032 232 потратят, чтобы привести в порядок асфальт до дома №5 поселка Механический. Заявки появились с разницей в день, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Поконечная ИА Красная Весна Ремонт дороги

Асфальтобетонное покрытие проезжей части деформировано, испещрено трещинами и выбоинами. В плохом состоянии находятся тротуары — их разберут вместе с дорогой, положат новый асфальт, отремонтируют съезды. Электронные аукционы назначены на 17 и 20 сентября.

Сейчас идет ремонт улицы Фарафонова в Заозерном микрорайоне — на него также планируют потратить более 15 миллионов рублей. Кроме того, ремонтируют улицу Тобольную и Бурова-Петрова — сроки сдачи последней подрядчик задерживает.

Напомним, что Курган находится на 51 месте в рейтинге дорог, составленном активистами Народного фронта осенью 2017 года. Летом 2018 года прокуратура неоднократно обращалась к мэрии с требованием отремонтировать проезжую часть в наиболее аварийных местах. Дело доходило до суда.