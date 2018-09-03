Курган, 3 сентября, 2018, 05:20 — ИА Регнум. Курганская область расположена на границе Урала и Сибири, и контакты с последней для нее экономически значимы. Порядка 50% товарооборота Зауралья с регионами Уральского федерального округа приходится на Тюменскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округа, заявили корреспонденту ИА REGNUM в Департаменте экономического развития региона, комментируя предложение разделить РФ на 14 макрорегионов.

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«Предложенное в проекте «Стратегии пространственного развития» распределение субъектов по макрорегионам требует дополнительного изучения и проработки, особенно в вопросах взаимодействия между субъектами, отнесенными к разным макрорегионам, но входящим в один федеральный округ. Нам важно сохранение сложившихся экономических связей, объемов товарооборота, участие предприятий в программах и проектах другого макрорегиона. При этом рассуждать о том, какое место может занять Зауралье в новой структуре, в данный момент преждевременно», — считает и.о. директора департамента Сергей Токарев.

В управлении внутреннего развития Курганской области также считают, что говорить о новом территориальном делении страны следует не раньше, чем Министерство экономического развития РФ представит исчерпывающее финансово-экономическое обоснование предлагаемого проекта. Региональные власти не выступают с инициативами и ожидают решений сверху.

Напомним, что согласно проекту «Стратегия пространственного развития», разработанному в Минэкономразвития РФ, Россию предлагается разделить на 14 макрорегионов. Как ранее сообщало ИА REGNUM, кроме существующих Дальневосточного и Северокавказского, планируется добавить Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Южный, Волго-Камский, Северо-Западный, Уральский, Волго-Уральский, Южно-Сибирский, Западно-Сибирский, Енисейский и Байкальский. При этом Курганская область войдет в состав Уральского макрорегиона вместе с соседями по УрФО Челябинском и Екатеринбургом, а Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округа составят Западно-Сибирский макрорегион. Проект будет внесен на рассмотрение правительства России в сентябре 2018 года.