Донецк, 2 сентября, 2018, 22:53 — ИА Регнум. В Донецке прошло без нарушений общественного порядка прощание с погибшим главой Донецкой Народной Республики (ДНР) Александром Захарченко. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

Smdnr.ru Похороны Александра Захарченко

«Правоохранители в полной мере справились с поставленными задачами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что безопасность граждан в городе во время траурных мероприятий обеспечивали более 800 сотрудников правоохранительных органов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мощный взрыв прогремел в одном из кафе в Донецке 31 августа. В результате инцидента погибли 2 человека — глава ДНР Александр Захарченко и его охранник.

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