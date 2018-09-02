Москва, 2 сентября, 2018, 22:35 — ИА Регнум. В Москве столкнулись два транспортных средства — иномарка и машина скорой помощи. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД РФ по городу.

Mos03.ru Скорая помощь

ДТП произошло в воскресенье, 2 сентября, в районе д. 17 по ул. Кантемировская. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Источник уточнил, что столкновение легкового автомобиля Nissan и кареты «скорой помощи произошло во дворовой территории.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

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