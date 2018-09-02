Москва, 2 сентября, 2018, 22:18 — ИА Регнум. Информация о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин якобы использовал на переговорах «нормандской четверки» с лидером Украины Петром Порошенко в 2015 году «угрожающие формулировки», не соответствует действительности. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 1».

Kremlin.ru Нормандская четверка

По его словам, российский лидер разговаривал жестко и доходчиво с Порошенко, который развязал военный конфликт в Донбассе. При этом Путин не прибегал к угрозам в адрес украинского президента, отметил Песков.

30 августа украинское издание «Тыждень» со ссылкой на мемуары бывшего президента Франции Франсуа Олланда сообщило, что президент России Владимир Путин во время переговоров в Минске в 2015 году будто бы угрожал главе Украины Петру Порошенко, который защищал «суверенитет своей страны».

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