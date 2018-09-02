Вашингтон, 2 сентября, 2018, 21:46 — ИА Регнум. У властей Украины нет никаких шансов вернуть в состав страны Крым, который более двух веков был частью России. Об этом пишет обозреватель издания The National Interest Дуг Бэндоу.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский Крым

Журналист напомнил, что Крым, «отвоеванный» Российской империей у Турции, оставался российским внутри Советского Союза до 1954 года.

По его словам, подавляющее большинство населения полуострова состоит из русских, которые выступили на референдуме-2014 за воссоединение с Россией.

Обозреватель считает, что Украине вернуть Крым невозможно, так как жители полуострова сделали свой выбор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым был включен в состав Российской Федерации в марте 2014 г. после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.