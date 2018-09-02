«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью: Фоторепортаж
Санкт-Петербург, 2 сентября, 2018, 21:21 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» на своем поле сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая 2 сентября на стадионе в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу Зенит (Санкт-Петербург) — Спартак (Москва)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Артём Дзюба и Георгий Джикия
Андрей Пронин ИА REGNUM
Александр Ерохин и Леандро Паредес
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу Зенит (Санкт-Петербург) — Спартак (Москва)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Бранислав Иванович, Луиш Нету и Педро Роша
По ходу игры футболисты обеих команд создали несколько опасных моментов, однако отличиться так и не смогли.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Далер Кузяев, Лоренцо Мельгарехо и Игорь Смольников
Андрей Пронин ИА REGNUM
Далер Кузяев, Лоренцо Мельгарехо, Роберт Мак и Игорь Смольников
Андрей Пронин ИА REGNUM
Леандро Паредес и Зе Луиш и Игорь Смольников
Андрей Пронин ИА REGNUM
Николай Рассказов и Артём Дзюба
Андрей Пронин ИА REGNUM
Травма спартаковца
После шести матчей в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков. Клуб «Спартак», набравший 14 баллов, находится на второй позиции.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Фанаты ЗЕНИТА
Андрей Пронин ИА REGNUM
Спартаковские болельщики
Андрей Пронин ИА REGNUM
Себастьян Дриусси
Андрей Пронин ИА REGNUM
Девичье фотоцарство
Андрей Пронин ИА REGNUM
Фотографы за работой
Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 6-й тур.
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 0:0.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Артём Дзюба и Георгий Джикия
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