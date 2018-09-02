Санкт-Петербург, 2 сентября, 2018, 21:21 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» на своем поле сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая 2 сентября на стадионе в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу Зенит (Санкт-Петербург) — Спартак (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Артём Дзюба и Георгий Джикия

Андрей Пронин ИА REGNUM Александр Ерохин и Леандро Паредес

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу Зенит (Санкт-Петербург) — Спартак (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Бранислав Иванович, Луиш Нету и Педро Роша

По ходу игры футболисты обеих команд создали несколько опасных моментов, однако отличиться так и не смогли.

Андрей Пронин ИА REGNUM Далер Кузяев, Лоренцо Мельгарехо и Игорь Смольников

Андрей Пронин ИА REGNUM Далер Кузяев, Лоренцо Мельгарехо, Роберт Мак и Игорь Смольников

Андрей Пронин ИА REGNUM Леандро Паредес и Зе Луиш и Игорь Смольников

Андрей Пронин ИА REGNUM Николай Рассказов и Артём Дзюба

Андрей Пронин ИА REGNUM Травма спартаковца

После шести матчей в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков. Клуб «Спартак», набравший 14 баллов, находится на второй позиции.

Андрей Пронин ИА REGNUM Фанаты ЗЕНИТА

Андрей Пронин ИА REGNUM Спартаковские болельщики

Андрей Пронин ИА REGNUM Себастьян Дриусси

Андрей Пронин ИА REGNUM Девичье фотоцарство

Андрей Пронин ИА REGNUM Фотографы за работой

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 6-й тур.

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 0:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Артём Дзюба и Георгий Джикия

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