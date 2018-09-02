Николаев, Украина, 2 сентября, 2018, 21:11 — ИА Регнум. Сотрудники национальной полиции задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве профессора Николаевского национального университета Николая Шитюка, сообщили 2 сентября в пресс-службе национальной полиции Украины в Николаевской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Злоумышленника вычислили по видеозаписям с камер наблюдения неподалеку от места убийства. Мужчину задержали в Николаевском районе на остановке общественного транспорта.

Подозреваемый заявил, что нанес ученому смертельные ранения во время внезапно вспыхнувшей ссоры. После убийства он забрал некоторые вещи жертвы, которыми распорядился по своему усмотрению.

У задержанного изъято орудие убийства.

Напомним, 1 сентября в съемной квартире был обнаружен труп известного ученого-исследователя так называемого «Голодомора» Николая Шитюка. На теле 65-летней жертвы выявлены многочисленные ранения.

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