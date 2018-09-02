Вашингтон, 2 сентября, 2018, 21:08 — ИА Регнум. Сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн, планировавший при жизни «каждую деталь» собственных похорон, оставил «послание» президенту РФ Владимиру Путину и главе Белого дома США Дональду Трампу. Об этом написала бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр на странице в соцсети Twitter.

President.gov.ua Похороны Джона Маккейна

По ее мнению, сенатор не случайно пригласил на траурную церемонию главу Украины Петра Порошенко, а также отвел ему место рядом с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Прощальное послание Путину и Трампу: США остаются рядом со своими союзниками и друзьями», — написала Пауэр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сенатор США Джон Маккейн скончался 25 августа 2020 года в США после продолжительной болезни.

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