Бишкек, 2 сентября, 2018, 20:38 — ИА Регнум. Отношения между Киргизией и Турцией развиваются хорошими темпами. Об этом, как передает агентство «Анадолу», заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на бизнес-форуме Турция-Киргизия в Бишкеке.

President.kg Реджеп Эрдоган и Сооронбай Жээнбеков

«У нас с Турцией налажены особо доверительные отношения, — сказал Жээнбеков. — На сегодняшний день киргизско-турецкие отношения развиваются хорошими темпами».

По его словам, властям Киргизии и Турции необходимо приложить усилия для доведения двустороннего товарооборота до $1 млрд.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 31 августа президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что за 27 лет страна в своем развитии прошла равнозначный веку путь.

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