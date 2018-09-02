Манила, 2 сентября, 2018, 20:21 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел на Филиппинах. Об этом сообщает издание Rappler со ссылкой на источники в полиции.

Ominae Скорая помощь. Филиппины

Инцидент произошел в воскресенье, 2 сентября, в городе Исулан. По последним данным, в результате происшествия погиб один человек, еще 13 пострадали.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб. Причина взрыва — бомба. Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.

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