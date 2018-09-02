Москва, 3 сентября, 2018, 00:03 — ИА Регнум. Сегодня, 3 сентября, в РФ вступил с силу закон о финансовом омбудсмене — уполномоченном по защите прав потребителей финансовых услуг, сообщает ИА REGNUM. Им стал бывший советник главы Центробанка РФ Юрий Воронин.

Банк и деньги

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Зачем нужен еще один омбудсмен

Госдума в мае 2018 года приняла пакет законов о введении в РФ должности финансового омбудсмена. Речь идет о защите прав потребителей финансовых услуг — финансовый омбудсмен должен будет решать споры граждан с финансовыми организациями в досудебном порядке.

В обязанности финансового омбудсмена будет входить в первую очередь споры граждан и страховщиков по вопросам автомобильного страхования — ОСАГО и КАСКО. Но уже с января 2019 года с омбудсменом должны будут работать все страховщики, с 2020 года — микрофинансовые организации, а в 2021 году сотрудничество с омбудсменом станет обязательным и для банков.

Кому помогут

К услугам омбудсмена граждане смогут обращаться перед обращением в суд, если они не смогли урегулировать вопросы в претензионном порядке. При этом помощь омбудсмена будет бесплатной. Однако обратиться к финансовому омбудсмену сможет не каждый гражданин — написать жалобу разрешено только тем, чьи требования к организации не превышают 500 тыс. рублей.

Порядок обращения

Обращение может быть подано как в бумажном виде, так и в электронном, а также через многофункциональный центр по оказанию услуг (МФЦ). Омбудсмен должен рассмотреть жалобу в течение 15 рабочих дней.

Решение финансового омбудсмена становится обязательным для исполнения страховой или финансовой организации. Если оно не исполнено, то омбудсмен выдает физлицу исполнительный документ. Между тем решение самого омбудсмена также можно оспорить — для этого гражданин должен обратиться в суд.

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