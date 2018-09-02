Москва, 2 сентября, 2018, 19:08 — ИА Регнум. Большинство вопросов по пенсионной реформе было снято после телеобращения Президента РФ Владимира Путина к гражданам страны, считает член Общественной палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя провал прошедших в воскресенье, 2 сентября, митингов против законодательного закрепления пенсионной реформы, организованных активистами и странниками КПРФ в разных регионах России.

«На мой взгляд, совершенно очевидно, что малочисленность митингов по пенсионной реформе связано телеобращением Президента РФ Владимира Путина к гражданам страны 29 августа», — заявил эксперт.

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«Если сравнивать с тем, что было несколько лет назад по поводу монетизации льгот, мы помним, насколько больше они были, насколько более массово это происходило. И при этом предпосылки ведь были достаточно непростые, потому что по данным социологических опросов, достаточно большое количество граждан России не понимали, и тем самым не принимали ту реформу», — рассказал Максим Григорьев.

«В выступлении Владимира Путина, безусловно, большинство вопросов было снято. В первую очередь, это связано с причинами — почему было принято это непростое, трудное, и, конечно, неприятное, но совершенно безальтернативное решение. И именно с этим выступлением я и связываю тот факт, что, может быть, и не согласились, но поняли, что альтернативного варианта нет. И в результате не стали участвовать в каких-то протестных мероприятиях. И количество людей, которые на эти акции вышло, было крайне небольшим даже по сравнению с митингами по монетизации», — завершил свой комментарий Максим Григорьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в воскресенье, 2 сентября, в некоторых городах России прошли митинги против законодательного оформления пенсионной реформы.

Во Владивостоке против заявленных 1200 человек на митинг, по данным правоохранительных органов, вышли 250 человек, в Биробиджане — около 200. Также по данным регионального МВД, в общей сложности на митинг в Петропавловске-Камчатском вышло 30 человек, в Магадане — 50.

В Омске, где КПРФ традиционно заявляет об очень сильном региональном отделении, в митинге приняли участие около 800 человек, в Екатеринбурге, (по данным, опубликованным в «Новой газете») — акция «Позорный полк» собрала около 500 человек, что для Екатеринбурга — за пределами статистической значимости.

В Новосибирске, по данным МВД, собрались около 1200 человек.

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