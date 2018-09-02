Москва, 2 сентября, 2018, 18:30 — ИА Регнум. В городах России прошли немногочисленные митинги против законодательного оформления пенсионной реформы. Устроители акций протеста — представители и сторонники КПРФ — в этот раз промахнулись в своих прогнозах в разы — во Владивостоке против заявленных 1200 и гордо объявленных по итогу двух тысяч реально на митинг, по данным правоохранительных органов, вышли 250 человек, в Биробиджане — около 200 (и это с привлечением «Справедливой России»). Также по данным регионального МВД, в общей сложности на митинг в Петропавловске-Камчатском вышло 30 человек, в Магадане — 50.

Andrew.Filin Митинг против пенсионной реформы под эгидой КПРФ

В Омске, где КПРФ традиционно заявляет об очень сильном региональном отделении в митинге приняли участие около 800 человек, в Екатеринбурге, (по данным, опубликованным в «Новой газете») — акция «Позорный полк» собрала около 500 человек, что для Екатеринбурга — за пределами статистической значимости.

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В провале акций КПРФ ключевую роль сыграли несколько факторов, рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

«Прежде всего, масштаб акций КПРФ в Москве и регионах внешне выглядит довольно значительным. Особенно в Москве, и в крупных регионах, но надо учитывать, что в совокупности это вновь, как и 28 июля — десятки тысяч человек. А отнюдь не миллионы, которые необходимы, для того, чтобы этот протест можно было бы интерпретировать как общенациональный», — рассказал политолог.

«В первую очередь, компартия обращается с достаточно слабым посланием. Она говорит, что выступает против пенсионной реформы, но не может убедить граждан в том, что сможет провести референдум по пенсионной реформе. И убежденность людей в том, что компартия может стать главным инициатором референдума против пенсионной реформы была невелика, остается небольшой, и постепенно тает. И это первый фактор слабости позиции КПРФ, которой не удалось убедить людей в серьезности своих намерений проведения референдума», — рассказал Дмитрий Орлов.

«Второе. Блоковая стратегия компартии, если она вообще есть, крайне неудачна. «Коммунистический» условно протест не воспринимается ни избирателями, ни элитой, как «протест национальный». Акции значительны, но это акции компартии. Именно так их понимает и население, и элита. И не видно, чтобы вокруг компартии сплотился или образовался какой-то «национальный блок против пенсионной реформы», — подчеркнул политолог.

«Третий фактор. Энергия акции, которая прошла, недостаточна. Акция достаточно инертная, спокойная, и даже проект «Позорный полк», который пыталась реализовать КПРФ в регионах, замечен далеко не всеми», — отметил Дмитрий Орлов.

«Еще один фактор — несмотря на то, что выборы в региональные парламенты и муниципалеты должны пройти всего через неделю, коммунистам так и не удалось сформировать устойчивую и серьезную ассоциацию с тем, что «если ты против пенсионной реформы, то голосуй за КПРФ». То есть связки «я против пенсионной реформы, и поэтому я за КПРФ» коммунистам сформировать и донести до каждого избирателя не удалось. Поэтому и мобилизация на митинги достаточно невысокая», — продолжил эксперт.

«И последнее. Президент России Владимир Путин предложил в своем выступлении 29 августа вполне адекватные компенсационные механизмы для наименее защищенных социальных групп. Он предложил меры, которые позволяют наиболее незащищенным социальным группам — от женщин «за 50» до многодетных матерей, да и многим другим социальным группам «продержаться на плаву», и более благоприятно, чем это предполагалась ранее, перенести пенсионную реформу. А это, в свою очередь, безусловно сказывается на активности сторонников КПРФ. То есть можно сказать, что выступление Владимира Путина по поводу пенсионной реформы сказалось на том, что мобилизация сторонников КПРФ очевидно «буксует», — завершил свой комментарий генеральный директор АПЭК.