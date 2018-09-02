Кабул, 2 сентября, 2018, 18:22 — ИА Регнум. В Афганистане в результате крушения молдавского вертолета MI-8 MTV погибли 12 человек. Об этом сообщили в Управлении гражданской авиации Молдавии.

Af.mil Ми-8

Трагедия произошла в воскресенье, 2 сентября, в пригороде Мазари-Шарифа.

«На борту находились три члена экипажа, граждане Украины, и 11 пассажиров, жители Афганистана, — говорится в сообщении. — По предварительным данным, погибли два члена экипажа и 10 пассажиров».

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 2 сентября в Афганистане упал военный вертолет. Инцидент произошел на военной базе «Шахин» в афганской провинции Балх.

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