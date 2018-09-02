Могадишо, 2 сентября, 2018, 18:05 — ИА Регнум. В столице Сомали Могадишо неизвестные совершили теракт. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на источники в силах безопасности Сомали.

AMISOM Public Information Могадишо

Взрыв прогремел в воскресенье, 2 сентября, в одном из районов города. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, еще несколько человек получили ранения.

«Взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль», — передает вещатель.

Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.

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