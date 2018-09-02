Калуга, 2 сентября, 2018, 17:29 — ИА Регнум. Очередная жительница Калуги стала жертвой мошенников, разместивших в сети интернет объявление о предоставлении гражданам доступных кредитов.

40.мвд.рф Финансовая организация оказалась фирмой-однодневкой

Как сообщили 2 сентября корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, женщина, имеющая неблагополучную кредитную историю, решила взять деньги в долг. При этом доход калужанки не позволял оформить кредит на нужную ей сумму в официально действующих банках.

Тогда женщина решила воспользоваться сомнительным предложением из объявления в интернете. Некая финансовая организация обещала своим клиентам выдачу любой суммы в кратчайшие сроки и без оформления лишних документов.

Впрочем, одним из условий оформления соответствующей сделки была предварительная оплата посреднических услуг организации за счет клиентов. Видимо, женщине срочно были нужны деньги и поэтому, она сделала на интернет-ресурсе заявку и сразу перечислила на неизвестный ей счет «налог» за предстоящий кредит. Сумма предварительного платежа составила около 17 тысяч рублей.

Как и следовало ожидать, виртуальная финансовая организация оказалась фирмой-однодневкой. Не получив обещанного займа, потерпевшая обратилась с соответствующим заявлением в полицию.

По данному факту территориальным органом внутренних дел было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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