Тирасполь, 2 сентября, 2018, 16:48 — ИА Регнум. В Приднестровской Молдавской Республике 2 сентября отмечают 28-ю годовщину создания республики. Как передает ИА REGNUM, в Тирасполе руководство республики подложило цветы к Вечному огню и могилам защитников ПМР, после чего на центральной площади прошел военный парад, и были торжественно подняты флаги ПМР и России.

President.gospmr.org Парад в Тирасполе

Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что день 2 сентября 1990 года стал символом торжества воли народа.

«Он выражает не просто гордость и патриотизм, а демонстрирует всему миру желание приднестровцев жить в признанном и свободном приднестровском государстве. Только при политической стабильности, экономической самодостаточности и социальной справедливости у нас есть будущее», — сказал глава государства.

Он отметил важную роль России и ее миротворческой миссии на Днестре.

«Избранный приднестровским народом путь прошел испытание временем. На протяжении всех этих лет рядом всегда была великая Россия, которая стала для нас надежной защитой, гарантом мира и стабильности на берегах Днестра. Уверен, что стремление приднестровцев к достижению поставленных целей непоколебимо. Главный залог этого — единство нашего народа», — добавил президент.

Председатель Верховного совета ПМР Александр Щерба назвал 2 сентября днём самоопределения, сплочения, единства многонационального народа ПМР, который хочет жить в свободном и мирном государстве.

«Приднестровцам не нужны потрясения, войны и революции. У нас есть выверенные временем идеалы и ценности, и мы никому не позволим навязывать иное», — сказал Щерба.

Россию на праздновании Дня независимости ПМР представлял депутат Госдумы Артем Туров. Он казал, что 28 лет — серьёзный срок для формирования государственности, политики и экономики. «И мне кажется, что в республике это всё есть, всё эффективно. Хочется пожелать мира республике, мира её гражданам», — добавил депутат.