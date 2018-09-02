Донецк, 2 сентября, 2018, 16:48 — ИА Регнум. В Ленинском районе Донецка на кладбище «Донецкое море» похоронили с воинскими почестями главу Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко, погибшего 31 августа в результате взрыва в кафе в городе. Об этом сообщил корреспондент «Донецкого агентства новостей».

Smdnr.ru Похороны Александра Захарченко

«Ритуал погребения (Захарченко) сопровождался артиллерийским и оружейным салютом, — передает вещатель. — … Церемония похорон … продлилась примерно час».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа в Донецке в одном из кафе прогремел мощный взрыв. В результате инцидента погиб глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко и его охранник. Временно исполняющим обязанности главы республики стал первый вице-премьер ДНР Дмитрий Трапезников.

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