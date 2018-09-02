Москва, 2 сентября, 2018, 17:35 — ИА Регнум. Продлён летний график работы московского зоопарка, сообщается 2 сентября в Twitter учреждения.

Stanislav Kokuev Детеныш белого медведя в Московском зоопарке

Летний режим работы зоопарка продлён до 15 сентября. Здесь будут ждать посетителей с 7:30 до 20:00 каждый день. Кассы зоопарка при этом будут закрываться на час раньше, в 19:00.

Продление летнего режима связано с необычно тёплой погодой, установившейся в столичном регионе.

Стоит отметить, что, по данным синоптиков, в столице до середины сентября установится тёплая погода. Температура в первые две недели осени днём будет подниматься до +25 градусов.