Москва, 2 сентября, 2018, 16:27 — ИА Регнум. Трагедия в Донецке, где в результате взрыва в кафе погиб глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко, будет иметь неизбежные последствия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

"Ушел из жизни мужественный человек (Александр Захарченко), — сказал представитель Кремля. — Его предательски убили».

Песков добавил, что гибель Захарченко в результате террористического акта будет иметь «достаточно неизбежные» последствия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа в результате взрыва в донецком кафе «Сепар» погиб глава ДНР Александр Захарченко и его охранник.

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