Газиантеп, Турция, 2 сентября, 2018, 16:29 — ИА Регнум. Восемь человек погибли, а 18 получили ранения в результате ДТП в турецкой провинции Газеантеп, сообщил 2 сентября новостной портал HABERLER.COM.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Сообщается, что ДТП произошло рано утром. Столкнулись микроавтобус и трактор, перевозивший рабочих, занятых на уборке урожая.

Три человека скончались на месте, остальные были доставлены в госпиталь с травмами разной степени тяжести. На данный момент количество погибших в результате ДТП достигло восьми.

Причины аварии расследуются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа в Турции произошло ДТП в районе турецкой Антальи, в котором пострадали 13 граждан России. Все они были доставлены в госпиталь, а позднее, в тот же день вылетели в Россию.

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