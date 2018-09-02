Краснотурьинск, Свердловская область, 2 сентября, 2018, 16:09 — ИА Регнум. В свердловском Краснотурьинске местный житель ранил сотрудника полиции. Он стрелял из охотничьего ружья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Defense.gov Охотничье ружье

ЧП случилось утром 2 сентября на улице Менделеева. Стрелок находился на балконе своей квартиры и обстреливал расположенный напротив дом и припаркованные машины. Также он открыл стрельбу по прибывшему на место полицейскому автомобилю. Один из полицейских был ранен в ногу.

Позднее гражданин 1978 года рождения был пойман. Силовики выяснили, что ружьё принадлежит ему на законных основаниях. А в доме напротив на первом этаже находится одно из частных охранных предприятий. Предварительно, с его сотрудниками у гражданина возник конфликт, что и спровоцировало стрельбу.

О других пострадавших не сообщается. Гражданин водворён в изолятор. Дело заведено по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного заключения, отметили в СКР.