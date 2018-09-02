Тегеран, 2 сентября, 2018, 12:38 — ИА Регнум. С момента выхода США из СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) и ужесточения американской политики по отношению к Ирану двусторонняя торговля Ирана с основными партнёрами претерпела целый ряд трудностей. В частности, это касается торговли с Ираком, который сравнительно недавно начал искать пути обхода мер США.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

По сообщению информагентства «Мехр», глава Ирано-Иракской торгово-промышленной палаты Йахья Але-Эшак подтвердил тот факт, что стороны достигли соглашения о прекращении использования доллара США в двусторонней торговле и переходе на использования исключительно национальных валют обеих стран и евро. Причиной для такого решения послужила жёсткая санкционная политика США в отношении Исламской Республики. Йахья Але-Эшак указал на то, что Ирак входит в тройку крупнейших торговых партнёров Ирана, а Иран является вторым торговым партнёром Ирака, поэтому для стран меры, предпринятые США, оказались крайне губительными для торговли и не оставляли выбора.

Глава торгово-промышленной палаты полагает, что многие страны со временем последуют примеру Ирака и не допустят вмешательства третьих стран в свою торговую политику.