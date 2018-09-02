Обнинск, Калужская область, 2 сентября, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Следственными органами начата проверка по факту обрушения ограждения балкона в общежитии города Обнинск Калужской области. Об этом 2 сентября сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Обнинск СУ СК России по Калужской области Валерий Сидоров.

Альбер Марке. Балкон 1904

Вечером 1 сентября в доме на ул. Победы произошло обрушение металлического ограждения балкона, на котором находились мужчина и две женщины. В результате травм, полученных от падения с четвертого этажа, мужчина скончался на месте происшествия. Женщины были госпитализированы, позже одна из них скончалась в больнице от полученных травм.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств гибели людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказал Валерий Сидоров.

Отметим, что в апреле 2018 года в одной из новостроек в Обнинске произошло обрушение ограждений шести балконов. При обрушении никто не пострадал.