Вашингтон, 2 сентября, 2018, 11:51 — ИА Регнум. Облака необычного вида запечатлел космический аппарат NASA. Фотография была выложена 30 августа на сайте агенства.

Nasa.gov Облака Юпитера

Фотоснимок был сделан на высоте 11 350 км от верхнего слоя облаков планеты, примерно в 49 градусах северной широты Юпитера.

Снимок был сделан в мае 2018 года с космического аппарата Juno, во время 13-го близкого пролёта аппарата от поверхности планеты.

Исследователи отмечают, что подобная картина создалась за счёт завихрений ярко-белых скоплений облаков, которые отбрасывают тени на слои облаков под ними.

Учёные отмечают, что подобные атмосферные явления позволяют определить состав атмосферы планеты, а также расстояние между разными слоями атмосферы Юпитера.

Напомним, что космический аппарат NASA Juno был запущен 5 августа 2011 года для исследования Юпитера и вышел на его орбиту 5 июля 2016 года. Миссией аппарата является изучение гравитационного и магнитного полей планеты, а также проверка гипотезы о наличии у Юпитера твердого ядра.