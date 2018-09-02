Москва, 2 сентября, 2018, 11:33 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравления сотрудникам и ветеранам акционерного общества «Гознак» в связи с 200-летием предприятия. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 2 сентября, на официальном сайте Кремля.

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Путин напомнил, что история «Гознака» началась в 1818 году, когда по указу императора Александра I предприятие «Экспедиция заготовления государственных бумаг» начало выпуск первых памятных монет, медалей и отечественных почтовых марок.

«Гознак» прошел очень долгий путь, но сотрудники предприятия сумели сохранить и приумножить традиции своих предшественников.

Российский лидер подчеркнул, что те технические решения, которые сотрудники «Гознака» применяют на предприятии стали востребованы во всем мире благодаря богатейшему профессиональному наследию.

«Ведь качество, художественный уровень и защищенность российских монет, банкнот, документов по праву считаются высочайшими», — сказано в телеграмме президента России.

Путин также выразил уверенность, что сотрудники «Гознака» будут и дальше трудится на благо своего предприятия и всей России.

Напомним, «Гознак» — это российское предприятие, занимающееся исследованиями, разработкой и производством в области государственных знаков.