Донецк, 2 сентября, 2018, 10:07 — ИА Регнум. Церемония прощания с погибшим главой ДНР Александром Захарченко проходит сейчас в Донецке, сообщает 3 сентября Донецкое агенство новостей.

Smdnr.ru Прощание с Александром Захарченко

Траурное мероприятие проходит в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко. Гроб главы ДНР установлен в холле театра. Попрощаться с главой ДНР пришли тысячи людей. Очередь желающих отдать Александру Захарченко последний долг растянулась на километр. В руках у собравшихся цветы и траурные ленты.

На церемонию прощания прибыли делегации из России, Абхазии, Южной Осетии, Луганской Народной Республики.

В Донецке были приняты беспрецедентные меры безопасности. Центральная часть города полностью перекрыта для движения транспорта, на улицах дежурят сотни сотрудников силовых структур и несколько машин скорой помощи.

После завершения церемонии прощания в Донецком оперном театре начнётся траурное шествие по улице Артёма — центральной улице города.

Ранее сообщалось, что главу ДНР похоронят на Аллее Героев рядом с комбатами ополчения Арсеном Павловым и Михаилом Толстых.

Напомним, что глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в одном из кафе города Донецка. Временно исполняющим обязанности главы ДНР стал первый вице-премьер Дмитрий Трапезников.