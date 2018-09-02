Донецк, 2 сентября, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Погибшего в результате террористичекого акта главу Донецкой Народной Республики Александра Захарченко похоронят на Аллее Героев, сообщили 2 сентября в администрации города Донецка.

ИА Красная Весна Цветы

Церемония прощания с главой ДНР состоится сегодня в здании Донецкого оперного театра. В траурном мероприятии примут участие первые лица ДНР, жители республики, а также официальные делегации из России, Южной Осетии, Абхазии, Крыма и Луганской народной республики.

По воинской традиции, тело Захарченко провезут на пушечном лафете по главной улице города Донецка — улице Артёма.

Сообщается, что погибший глава ДНР будет похоронен на Аллее Героев рядом с комбатами ополчения Арсеном Павловым (Моторола) и Михаилом Толстых (Гиви), которые тоже погибли в результате терактов.

Напомним, что глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в одном из кафе города Донецка. Временно исполняющим обязанности главы ДНР стал первый вице-премьер Дмитрий Трапезников.