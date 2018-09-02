Бишкек, 2 сентября, 2018, 09:29 — ИА Регнум. О том, что Турция не намерена ни у кого спрашивать разрешения на покупку у России зенитно-ракетных комплексов С-400 заявил президент Турции Тайип Эрдоган на бизнес-форуме, проходящем в столице Киргизии Бишкеке. Об этом 2 сентября сообщает газета Milliyet.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

«Мы заключили с Россией соглашение по С-400, и некоторых это беспокоит. Вы извините, но мы не будем спрашивать у кого-либо разрешения», — цитирует газета слова турецкого лидера.

Отметим, 31 августа президент Турции заявил, что его страна планирует получить российские ЗРК С-400 в «максимально короткие сроки».

Первое сообщение о планах Анкары о приобретении российских С-400 стало известно ещё в ноябре 2016 года, а в сентябре 2017-го Россия подтвердила факт заключения такого контракта.