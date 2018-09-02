Москва, 2 сентября, 2018, 08:44 — ИА Регнум. О вспышке лихорадки Западного Нила в Европе и Израиле предупредил российских граждан Роспотребнадзор. Предупреждение появилось 2 сентября на сайте ведомства.

Пабло Пикассо. Наука и милосердие. 1897

По информации Роспотребнадзора, полученной от ВОЗ, в Европе с начала этого года зарегистрировано уже более 400 случаев лихорадки Западного Нила (ЛЗН). 27 из этих случаев закончились летальным исходом.

ЛЗН была зарегистрирована в Сербии, Италии, Греции, Вегрии и Румынии.

На территории Израиля зарегистрировано 68 случаев заболевания ЛЗН, 2 из которых — со смертельным исходом. Как заявил Минздрав Израиля, это количество случаев заболевания превышает в два раза показатели 2017 года.

Роспотребнадзор предупреждает о неблагополучной эпидемиологической обстановке и просит учитывать информацию при планировании поездок.

Напомним, что вирус ЛЗН переносится комарами рода Culex. Особо восприимчивы к заболеванию дети и пожилые люди. Инкубационный период болезни колеблется от нескольких дней до 2−3 недель, в это время заболевание может никак не проявляться. Симптомы болезни включают в себя лихорадку, головную боль, ломоту в теле, иногда сыпь. Вакцины против заболевания не существует.