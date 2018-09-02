Киев, 2 сентября, 2018, 08:40 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук призвал украинскую власть взять на себя ответственность за убийство главы ДНР Александра Захарченко. Такое заявление он сделал 2 сентября в эфире телеканала «112».

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

По словам Мосийчука, Киев «имел полное право на ликвидацию Захарченко» и имеет такое же право на «ликвидацию других противников режима», которых депутат назвал «террористами».

Как сказал депутат Рады, о расправе над «террористами» нужно заявлять прямо, потому что с ними «нигде на свете» не ведут переговоры. Также депутат напомнил, что на Захарченко было организовано несколько покушений СБУ до этого, и это общеизвестно.

Кроме этого, Игорь Мосийчук обвинил официальный Киев в трусости ввиду нежелания украинской власти открыто признать свою причастность к убийству Захарченко.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке. Генпрокуратура ДНР и МИД РФ расценили произошедшее как теракт.