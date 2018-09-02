Нью-Йорк, США, 2 сентября, 2018, 08:29 — ИА Регнум. Американские дипломаты, отозванные с Кубы, могли стать жертвой не акустического, а микроволнового оружия, такое мнение ученого Дугласа Смита приводит газета The New York Times 1 сентября.

Посольство США на Кубе

Директор Центра травмы и восстановления головного мозга в Пенсильванском Университете Дуглас Смит рассказал о результатах обследования американских дипломатов, отозванных с Кубы по причине ухудшения здоровья. Смит сообщил, что команда медиков, обследовавшая дипломатов, считает, что дипломаты получили повреждения мозга.

Смит отметил, что основной версией поражения сейчас является микроволновая атака, которая реалистичнее всего объясняет симптомы, наблюдающиеся у дипломатов.

Версию об использовании микроволн поддержал и биолог Алан Фрей. Он рассказал, что еще в 1960 году, когда вел исследования по микроволновому излучению, обнаружил эффект «ложного звука». Биолог высказался и о возможных причинах «микроволновых атак» на американских дипломатов. 83-летний Алан Фрей заявил, что эти атаки могли провести пророссийские группы в кубинской политической элите, не желающие сближение США и Кубы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2017 года из американского посольства на Кубе было отозвано 25 дипломатов, почувствовавших ухудшение здоровья. Представители США заявили, что дипломаты стали жертвами «акустических атак».

В июне 2018 года Госдеп США отозвал 11 дипломатов из Китая, заявив, что и они подверглись подобному воздействию.