Сочи, Краснодарский край, 2 сентября, 2018, 08:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин признался, что в детстве он не мечтал быть президентом. Он рассказал об это в общении с победителями международных олимпиад 2017−2018 и их наставниками.

Норман Роквелл. Мечтатель. 1921

Отвечая на этот вопрос, президент сначала пошутил, сказав: «Конечно, видел, спал и видел», а затем перешел на серьезный тон и сказал: «Ну, что вы? Конечно, нет! Разве можно?».

Также Владимир Путин рассказал, что у него было «дворовое детство» со свободным времяпрепровождением и отметил, что в целом ему нравилось учиться.

Президент России добавил также, что он до сих пор с благодарностью вспоминает многих своих преподавателей. Как отметил Путин, педагоги, учившие его, умели находить в своих учениках качества впоследствии становившиеся конкурентными преимуществами.

Кроме этого российский лидер подчеркнул, что он любил находиться в коллективе и коллектив этот был хороший, а это имеет большое значение.

Отметим, 1 сентября Владимир Путин посетил образовательный центр «Сириус» в Сочи, где в рамках этого визита встретился с победителями международных олимпиад 2017−2018 и их наставниками.