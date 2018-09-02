Абуджа, 2 сентября, 2018, 07:55 — ИА Регнум. В Нигерии около 30 военнослужащих вооруженных сил погибли в результатет нападения боевиков террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на военную базу, расположенную на северо-востоке страны.

(сс) US Army Africa Солдаты

База располагается в городе Зари в 30 километрах от границы с Нигером. Нападение было совершено 30 августа в районе 16:00 по местному времени (12:00 по московскому времени).

По предварительным данным, в результатет атаки боевиков погибли около 30 военнослужащих вооруженных сил Нигерии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) добивается введения в Нигерии шариата и отказа от западной модели образования. Группировка ассоциирует себя с террористической организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По оценкам правозащитных организаций, от террористических атак «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за последние восемь лет погибли около 20 тыс. человек.