Сочи, Краснодарский край, 2 сентября, 2018, 08:12 — ИА Регнум. В будущем будут более востребованы специалисты высокотехнологичных профессий, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями международных олимпиад в образовательном центре «Сириус».

(сс) geralt Взгляд в будущее

Такое заявление глава государства сделал, отвечая на вопрос, какие профессии будут востребованы в будущем.

По словам президента, высокотехнологичные профессии, это профессии относящиеся к индустрии больших чисел и их обработке, робототехника, искусственный интеллект сельское хозяйство, создание беспилотных аппаратов любых типов и все связанное с генетикой.

Также президент России отметил, что, несмотря на размывающиеся границы в различных отраслях знаний, и того, что наибольшего результата будут добиваться работающие на стыке наук, все это не отменяет востребованности самых популярных на данный момент профессий — экономистов и юристов.

«Просто все должно быть в меру. Количество этих специалистов должно отвечать требованиям рынка труда», — заявил Владимир Путин.

Отметим, 1 сентября президент России поздравил школьников с Днем знаний, при этом особо выделив первоклассников и заявив, что День знаний — особый день в их жизни.