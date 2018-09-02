Милуоки, США, 2 сентября, 2018, 05:59 — ИА Регнум. Легкомоторный самолёт потерпел крушение 1 сентября в американском штате Висконсин, передаёт Fox News.

(сс) sandid Пропеллер

По информации телеканала, мужчина, подозреваемый в домашнем насилии, пытался скрыться от полиции на самолёте.

В результате аварии пилот получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. Полиция в настоящее время выясняет все обстоятельства произошедшего.

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