В США потерпел крушение легкомоторный самолёт
Милуоки, США, 2 сентября, 2018, 05:59 — ИА Регнум. Легкомоторный самолёт потерпел крушение 1 сентября в американском штате Висконсин, передаёт Fox News.
(сс) sandid
Пропеллер
По информации телеканала, мужчина, подозреваемый в домашнем насилии, пытался скрыться от полиции на самолёте.
В результате аварии пилот получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. Полиция в настоящее время выясняет все обстоятельства произошедшего.
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