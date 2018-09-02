Вашингтон, 2 сентября, 2018, 05:48 — ИА Регнум. Власти США отказались от предоставления Пакистану финансовой помощи в размере $300 млн. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны США Коун Фолкнер, передаёт агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

По его словам, такое решение было принято по причине «недостаточно решительных действий Пакистана в поддержку стратегии в Юго-Восточной Азии». Освободившиеся средства будут перенаправлены на другие «неотложные приоритетные задачи», пояснил представитель Пентагона.

Речь идёт о средствах, которые Вашингтон планировал предоставить Исламабаду на проведение контртетррористических операций. После обнародования президентом США Дональдом Трампом новой стратегии в Юго-Восточной Азии было объявлено о заморозке около $900 млн предназначавшихся на эти цели.

Ранее Вашингтон уже отказался выделять Исламабаду порядка $500 млн. Таким образом, сегодняшнее решение свидетельствует о намерении США полностью прекратить финансовую поддержку Пакистана в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом.