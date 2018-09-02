Берлин, 2 сентября, 2018, 05:08 — ИА Регнум. Лидер рок-группы U2 Боно потерял голос во время концерта в Берлине. Об этом сообщается на официальном сайте коллектива.

(сс) U2start Боно

«Нам очень жаль, что концерт пришлось отменить. Боно был в отличной форме перед шоу, но после нескольких песен он полностью потерял голос», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл 1 сентября во время выступления группы на площадке Mercedes-Benz Arena.

Сообщается, что в настоящее время фронтмен U2 консультируется с врачами. Группа обещает сообщить подробности в ближайшее время.