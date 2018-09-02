Нью-Йорк, США, 2 сентября, 2018, 04:55 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мария Шарапова одержала уверенную победу в двух сетах над представительницей Латвии Еленой Остапенко в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису.

Justin Smith Мария Шарапова

Встреча, проходившая в Нью-Йорке, завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу российской спортсменки. Матч продолжался 1 час 24 минуты.

За выход в ¼ финала состязания Мария Шарапова поборется с испанкой Карлой Суарес Наварро.

Напомним, во втором круге US Open 31-летняя российская теннисистка одержала победу над соперницей из РумынииСораной Кырстей с результатом 6:2, 7:5.