Лос-Анджелес, США, 2 сентября, 2018, 04:36 — ИА Регнум. Американская актриса Сьюзен Браун скончалась в возрасте 86 лет. Об этом сообщил продюсер Франк Валентини в своём микроблоге в Twitter.

Сьюзен Браун

«Мои искренние соболезнования её семье и всем, кто знал эту удивительную женщину», — написал он.

Сьюзен Браун была известна широкому зрителю по своим ролям в телесериалах, в частности по роли Джанет Лейн в сериале «Санта Барбара» (1984−1993), а также по сериалу «Главный госпиталь», в котором она снималась с 1977 по 2004 год.