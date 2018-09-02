В ДТП со школьным автобусом на Гавайях пострадали 28 человек
Гонолулу, США, 2 сентября, 2018, 04:15 — ИА Регнум. В американском штате Гавайи 28 человек пострадали в результате ДТП с участием школьного автобуса, передаёт Hawaii News.
(сс) Austin Pacheco
Школьный автобус
Как сообщается, инцидент произошёл в городе Солт-Лейк на острове Оаху. Автобус с учащимися начальной школы столкнулся с двумя другими транспортными средствами.
По информации издания, все пострадавшие, большинство из которых школьники, были госпитализированы. Трое из них получили серьёзные травмы, состояние остальных медики оценивают как стабильное.
Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.