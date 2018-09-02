Гонолулу, США, 2 сентября, 2018, 04:15 — ИА Регнум. В американском штате Гавайи 28 человек пострадали в результате ДТП с участием школьного автобуса, передаёт Hawaii News.

(сс) Austin Pacheco Школьный автобус

Как сообщается, инцидент произошёл в городе Солт-Лейк на острове Оаху. Автобус с учащимися начальной школы столкнулся с двумя другими транспортными средствами.

По информации издания, все пострадавшие, большинство из которых школьники, были госпитализированы. Трое из них получили серьёзные травмы, состояние остальных медики оценивают как стабильное.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.