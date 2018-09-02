Хемниц, Германия, 2 сентября, 2018, 03:22 — ИА Регнум. В ходе демонстраций в немецком городе Хемниц, которые вновь переросли в беспорядки и столкновения с полицией, задержаны около 300 человек, сообщает Bild.

(сс) fsHH Немецкая полиция

По информации издания, правоохранительными органами было зафиксировано по меньшей мере 25 эпизодов противоправных действий со стороны демонстрантов.

Сообщается, что всего на акции протеста вышли около десяти тысяч человек.

Напомним, 1 сентября на демонстрации в Хемнице произошли столкновения после того, как небольшая группа леворадикалов попыталась прорваться к ультраправым демонстрантам. Стражам порядка пришлось пустить в ход дубинки.

Напряжённая обстановка в Хемнице сохраняется после того, как стало известно, что в конце августа 35-летний местный житель был убит в результате потасовки с мигрантами.