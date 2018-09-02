Мадрид, 2 сентября, 2018, 03:11 — ИА Регнум. Испанская неправительственная организация «Государственный координатор ассоциаций солидарности с Западной Сахарой» (CEAS Sahara) обратилась к Миссии ООН по организации референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) с призывом обеспечить доступ к местам, где имеются сообщения о массовых захоронениях погибших в ходе конфликта в регионе, передаёт Sahara Press Service.

Василий Верещагин. Апофеоз войны. 1871

В своём заявлении по случаю Международного дня пропавших без вести организация указывает на большое число свидетельств существования в Западной Сахаре массовых захоронений людей, умерших в тайных центрах содержания под стражей, чьи останки до сих пор не были обнаружены и переданы родственникам.

Отмечается, что Ассоциация родственников заключённых и исчезнувших сахарцев на сегодняшний день продолжает поиски по более чем 400 задокументированным случаям похищений людей в Западной Сахаре.Большинство из этих эпизодов имело место в первые годы военной оккупации (с 1975 по 1976 год).

Исходя из результатов исследований, проведённых на сегодняшний день, CEAS Sahara предупреждает о риске того, что места массовых захоронений могут быть разрушены, так как некоторые из этих мест находятся на территориях, оккупированных Марокко.

CEAS Sahara также призвала власти Испании взять на себя ответственность за проведение расследований и выступить в поддержку признания жертв похищений представителей народа Западной Сахары.

Сахарская Арабская Демократическая Республика располагается на северо-западном побережье Северной Африки, где граничит с Марокко, Мавританией и Алжиром. В 1970-х годах закончилось колониальное правление Испании в регионе, после чего началась война между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО — движением за освобождение Западной Сахары. В 1979 году ООН признала Фронт ПОЛИСАРИО легитимным представителем народа Западной Сахары.

В 1991 году было заключено соглашение о прекращении огня между правительством Западной Сахары и Марокко, которое положило конец вооружённому конфликту. С тех пор и по сегодняшний день в спорном крае действует Миссия ООН по организации референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС), которая наблюдает за режимом прекращения огня.

На протяжении более чем двух десятилетий сторонами безуспешно предпринимаются попытки организовать референдум, на котором народ Западной Сахары сможет сделать окончательный выбор между независимостью и вхождением в состав Марокко.

Читайте также: Борьба народа Западной Сахары за самоопределение и независимость