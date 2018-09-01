Дамаск, 2 сентября, 2018, 02:23 — ИА Регнум. Ракетный удар по сирийской авиабазе под Дамаском был нанесён израильскими ВВС, передаёт телеканал Al Mayadeen.

Idf.il ВВС Израиля

Об атаке израильских военных на авиабазу сообщает также агентство Reuters со ссылкой на базирующуюся в Лондоне «Сирийскую обсерваторию по правам человека».

Между тем сирийское официальное агентство SANA, ссылаясь на военный источник, отрицает информацию об атаке. По сообщению агентства, взрывы произошли в результате короткого замыкания на складе боеприпасов.

Официальных комментариев от израильской стороны на данный момент не поступало.

Напомним, ранее стало известно о двух мощных взрывах, произошедших возле авиабазы сирийской армии в районе Маззе к западу от Дамаска. О возможных пострадавших не сообщалось.