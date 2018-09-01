«Чёрные ящики» Boeing, аварийно приземлившегося в Сочи, доставлены в Москву
Москва, 2 сентября, 2018, 02:10 — ИА Регнум. Бортовые самописцы самолёта Boeing 737, совершившего аварийную посадку в Сочи, вечером 1 сентября были доставлены в Москву для расшифровки, передаёт телеканал «Звезда».
Как сообщается, «чёрные ящики» пассажирского авиалайнера находятся в приемлемом состоянии. Ожидается, что специалисты приступят к их расшифровке в ближайшее время.
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Как передавало ИА REGNUM, 1 сентября в аэропорту Сочи совершил аварийную посадку Boeing 737 авиакомпании Utair, следовавший из московского аэропорта «Внуково». Самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, сломал крыло о заграждение и загорелся.
На борту находились 166 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате аварии пострадали 18 человек. От сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта, ставший свидетелем аварии. Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело.
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